Кривошей-Левицкая Екатерина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.2013
Сын: Левицкий Артём Дмитриевич
Отец ребёнка: Левицкий Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.07.2020
Сын: Левицкий Арсений Дмитриевич
Отец ребёнка: Левицкий Дмитрий Сергеевич