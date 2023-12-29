Кривошей-Левицкая Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошей-Левицкая Екатерина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левицкий Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.12.2013

Сын: Левицкий Артём Дмитриевич

Отец ребёнка: Левицкий Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
21.07.2020

Сын: Левицкий Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Левицкий Дмитрий Сергеевич

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