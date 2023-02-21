Хмелевская (Семенова) Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Семенова) Елена Тихоновна

Место рождения

Курская обл., Черемисиновский р-н., с Поляна

Дата рождения

06.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1909

Отец: Семенов Тихон Дорофеевич

Мать: Семенова Варвара Егоровна

Курская обл., Черемисиновский р-н., с Поляна
Бракосочетание
1934

Муж: Хмелевской Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
01.10.1935

Дочь: Крылатова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

с.Петрово-Хутарь
Рождение ребёнка
29.05.1941

Дочь: Утюгова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

Фактически за две недели от начала войны.
Рождение ребёнка
?.05.1944

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
01.10.1946

Дочь: Лыкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

Саратовская обл., Безымяновский р-н., совхоз 592 отд 2
Рождение ребёнка
До 1946

Сын: Хмелевской Николай Михайлович

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Между 1946 и 1951

Дочь: Шпатак Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

Украина Сумская обл. г.Ямполь
Танковый завод им Малышева
Рождение ребёнка
15.10.1951

Сын: Хмелевской Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

Саратовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелевской Петр Михайлович

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович

Смерть
Неизвестно
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