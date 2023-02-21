Хмелевская (Семенова) Елена Тихоновна
Место рожденияКурская обл., Черемисиновский р-н., с Поляна
Дата рождения06.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1909
Курская обл., Черемисиновский р-н., с Поляна
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
01.10.1935
Дочь: Крылатова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
с.Петрово-Хутарь
Рождение ребёнка
29.05.1941
Дочь: Утюгова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
Фактически за две недели от начала войны.
Рождение ребёнка
?.05.1944
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
01.10.1946
Дочь: Лыкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
Саратовская обл., Безымяновский р-н., совхоз 592 отд 2
Рождение ребёнка
До 1946
Сын: Хмелевской Николай Михайлович
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1951
Дочь: Шпатак Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
Украина Сумская обл. г.Ямполь
Танковый завод им Малышева
Рождение ребёнка
15.10.1951
Сын: Хмелевской Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
Саратовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелевской Петр Михайлович
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Хмелевской Михаил Трофимович
Смерть
Неизвестно