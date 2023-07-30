Чипышева (Ивлева) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чипышева (Ивлева) Пелагея Петровна

Место рождения

с. Кругленькое, Челябинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.10.1905

Дата смерти

01.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чипышев Данил Лукьянович

Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Митрофанова (Чипышева) Клавдия Даниловна

Отец ребёнка: Чипышев Данил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гребенкина (Чипышева) Лидия Даниловна

Отец ребёнка: Чипышев Данил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.11.1935

Сын: Чипышев Анатолий Данилович

Отец ребёнка: Чипышев Данил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.12.1938

Сын: Чипышев Вадим Данилович

Отец ребёнка: Чипышев Данил Лукьянович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
01.04.1980
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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