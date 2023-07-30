Чипышева (Ивлева) Пелагея Петровна
Место рожденияс. Кругленькое, Челябинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Дата рождения21.10.1905
Дата смерти01.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Митрофанова (Чипышева) Клавдия Даниловна
Отец ребёнка: Чипышев Данил Лукьянович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гребенкина (Чипышева) Лидия Даниловна
Отец ребёнка: Чипышев Данил Лукьянович
Рождение ребёнка
20.11.1935
Сын: Чипышев Анатолий Данилович
Отец ребёнка: Чипышев Данил Лукьянович
Рождение ребёнка
24.12.1938
Отец ребёнка: Чипышев Данил Лукьянович
Смерть
01.04.1980