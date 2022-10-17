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Тараскин Анастасия Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараскин Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: (Тараскин) Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Тараскин Петр Данилович

Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Белокурова (Тараскина) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Тараскин Сергей Данилович

Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Тараскина) Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Скидкова (Тараскина) Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Колчева (Тараскин) Васса Даниловна

Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович

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