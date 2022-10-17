Тараскин Анастасия Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: (Тараскин) Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Белокурова (Тараскина) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тараскин Сергей Данилович
Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Тараскина) Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Скидкова (Тараскина) Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Колчева (Тараскин) Васса Даниловна
Отец ребёнка: Тараскин Даниил Иванович