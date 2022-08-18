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(Долгих) Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Долгих (Долгих) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Долгих (Долгих) Алина(?) Афанасьевна

Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Долгих (Долгих) Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Долгих (Долгих) Апросинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Долгих (Долгих) Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович

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