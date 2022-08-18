(Долгих) Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Долгих (Долгих) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Долгих (Долгих) Алина(?) Афанасьевна
Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Долгих (Долгих) Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Долгих (Долгих) Апросинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Долгих (Долгих) Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Долгих Афанасий Александрович