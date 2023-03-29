Садыков Гариф Фасхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Гариф Фасхутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1988

Сын: Садыков Далир Гарифович

Мать ребёнка: Маматказина Ильмира Шамиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малобродски Элла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Дамир Гарифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маматказина Ильмира Шамиловна

Развод
Неизвестно

Жена: Садыкова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маматказина Ильмира Шамиловна

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