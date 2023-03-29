Садыков Гариф Фасхутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1988
Мать ребёнка: Маматказина Ильмира Шамиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малобродски Элла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маматказина Ильмира Шамиловна
Развод
Неизвестно
Жена: Садыкова Галина
Бракосочетание
Неизвестно