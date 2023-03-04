Меркушев Осип Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Меркушев Зиновий Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1841 ст.
Дочь: (Меркушева) Акилина Осиповна
Мать ребёнка: Меркушева Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
21.09.1842
Дочь: (Меркушева) Евфросиния Осиповна
Мать ребёнка: Меркушева Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
06.09.1849 ст.
Мать ребёнка: Меркушева Авдотья Степанова
Смерть
После 1858