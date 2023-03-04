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Меркушев Осип Зиновьевич

Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Меркушев Зиновий Сидорович

Мать: не указана

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Авдотья Степанова

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1841 ст.

Дочь: (Меркушева) Акилина Осиповна

Мать ребёнка: Меркушева Авдотья Степанова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1842

Дочь: (Меркушева) Евфросиния Осиповна

Мать ребёнка: Меркушева Авдотья Степанова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1849 ст.

Сын: Меркушев Осип Осипович

Мать ребёнка: Меркушева Авдотья Степанова

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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