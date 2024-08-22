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Марко Якимов

Место рождения

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Яким Терентьев

Мать: Василиса

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Иван Марков

Мать ребёнка: Маремьяма Гордеева

Карлово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Василий Марков

Мать ребёнка: Маремьяма Гордеева

Карлово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тихон Марков

Мать ребёнка: Маремьяма Гордеева

Карлово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Илья Марков

Мать ребёнка: Маремьяма Гордеева

Карлово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Карлово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

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