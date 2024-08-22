Марко Якимов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Яким Терентьев
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иван Марков
Мать ребёнка: Маремьяма Гордеева
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Василий Марков
Мать ребёнка: Маремьяма Гордеева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тихон Марков
Мать ребёнка: Маремьяма Гордеева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Илья Марков
Мать ребёнка: Маремьяма Гордеева
Смерть
Неизвестно