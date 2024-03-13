Меньшиков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.2013

Дочь: Меньшикова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.2015

Сын: Меньшиков Михаил Сергеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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