Меньшиков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.2013
Дочь: Меньшикова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.2015
Сын: Меньшиков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности