Никифорова (Пашкова) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения13.04.1906 ст.
Дата смерти10.10.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1906 ст.
Отец: Пашков Стефан Михайлов
Мать: Пашкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1928
Сын: Никифоров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Константинович
Рождение ребёнка
04.12.1929
Сын: Никифоров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Константинович
Овсянниково, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1986
Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область