Никифорова (Пашкова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Пашкова) Анастасия Степановна

Место рождения

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

13.04.1906 ст.

Дата смерти

10.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1906 ст.

Отец: Пашков Стефан Михайлов

Мать: Пашкова Мария Андреевна

Базарова Горка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.02.1928

Сын: Никифоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Константинович

Рождение ребёнка
04.12.1929

Сын: Никифоров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Константинович

Овсянниково, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Михаил Константинович

Смерть
10.10.1986
Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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