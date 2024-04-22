Догадаева Афанасия Никитична
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Догадаев Капитон Михайлович
Отец ребёнка: Догадаев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Догадаев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Догадаев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Догадаева Пульхерия Михайловна
Отец ребёнка: Догадаев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Догадаева Градислава Михайловна
Отец ребёнка: Догадаев Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно