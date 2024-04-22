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Догадаева Афанасия Никитична

Место рождения

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1868

Муж: Догадаев Михаил Андреевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Догадаев Капитон Михайлович

Отец ребёнка: Догадаев Михаил Андреевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Догадаев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Догадаев Михаил Андреевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Догадаева Пульхерия Михайловна

Отец ребёнка: Догадаев Михаил Андреевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Догадаева Градислава Михайловна

Отец ребёнка: Догадаев Михаил Андреевич

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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