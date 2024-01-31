Багаев Прокопий Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1805
Отец: Багаев Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Багаева) Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Багаева Парасковья Гурьевна
Рождение ребёнка
12.07.1840
Сын: Багаев Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Багаева Парасковья Гурьевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Багаева) Палагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Багаева Парасковья Гурьевна
Смерть
Неизвестно