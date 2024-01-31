Багаев Прокопий Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаев Прокопий Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1805

Отец: Багаев Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Багаева) Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Багаева Парасковья Гурьевна

Верхняя Мельница, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1840

Сын: Багаев Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Багаева Парасковья Гурьевна

Верхняя Мельница, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Багаева) Палагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Багаева Парасковья Гурьевна

Верхняя Мельница, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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