Аляева (Винокурова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляева (Винокурова) Елена Сергеевна

Место рождения

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1984

Отец: Винокуров Сергей Павлович

Мать: не указана

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.10.2005

Муж: Аляев Валентин Сергеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.2013

Дочь: Аляева Мария Валентиновна

Отец ребёнка: Аляев Валентин Сергеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.2015

Дочь: Аляева Анастасия Валентиновна

Отец ребёнка: Аляев Валентин Сергеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.2018

Дочь: Аляева Варвара Валентиновна

Отец ребёнка: Аляев Валентин Сергеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.2021

Дочь: Аляева Елизавета Валентиновна

Отец ребёнка: Аляев Валентин Сергеевич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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