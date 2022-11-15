Аляева (Винокурова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1984
Отец: Винокуров Сергей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.2005
Рождение ребёнка
22.02.2013
Дочь: Аляева Мария Валентиновна
Отец ребёнка: Аляев Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
23.01.2015
Дочь: Аляева Анастасия Валентиновна
Отец ребёнка: Аляев Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
22.01.2018
Дочь: Аляева Варвара Валентиновна
Отец ребёнка: Аляев Валентин Сергеевич
Рождение ребёнка
08.06.2021
Дочь: Аляева Елизавета Валентиновна
Отец ребёнка: Аляев Валентин Сергеевич