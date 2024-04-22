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Голубков Григорий Никифорович

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

16.11.1851 ст.

Дата смерти

После 1921

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1851 ст.

Отец: Голубков Никифор Александрович

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
18.11.1851 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1870 ст.

Жена: Голубкова Татьяна Евдокимова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1871 ст.

Дочь: Евдокимова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.

Дочь: Буреева Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1876 ст.

Сын: Голубков Роман Григорьев

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1879 ст.

Дочь: Голубкова Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1882 ст.

Дочь: Голубкова Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.

Дочь: Чекалова Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1887 ст.

Дочь: Голубкова Марина Григорьева

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.

Дочь: Голубкова Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1890 ст.

Дочь: Голубкова Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
После 1921
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