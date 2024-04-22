Голубков Григорий Никифорович
Место рождения
Дата рождения16.11.1851 ст.
Дата смертиПосле 1921
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1851 ст.
Отец: Голубков Никифор Александрович
Крещение
18.11.1851 ст.
Бракосочетание
09.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1871 ст.
Дочь: Евдокимова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.
Дочь: Буреева Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
22.07.1876 ст.
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
14.01.1879 ст.
Дочь: Голубкова Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
07.06.1882 ст.
Дочь: Голубкова Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
13.06.1884 ст.
Дочь: Чекалова Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
24.06.1887 ст.
Дочь: Голубкова Марина Григорьева
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.
Дочь: Голубкова Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
30.06.1890 ст.
Дочь: Голубкова Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна Евдокимова
Смерть
После 1921