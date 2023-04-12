Настасья Егорова
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Чугунов Максим Яковлев
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Максимова
Отец ребёнка: Чугунов Максим Яковлев
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно