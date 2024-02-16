Заславский Максим Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заславская Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заславская Виктория Максимовна
Мать ребёнка: Заславская Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заславский Димид Максимович
Мать ребёнка: Заславская Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заславская Анастасия
Развод
Неизвестно
Жена: Заславская Анастасия