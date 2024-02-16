Заславский Максим Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заславский Максим Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заславский Виталий Вадимович

Мать: Заславская Алла Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заславская Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заславская Виктория Максимовна

Мать ребёнка: Заславская Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заславский Димид Максимович

Мать ребёнка: Заславская Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заславская Анастасия

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Развод
Неизвестно

Жена: Заславская Анастасия

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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