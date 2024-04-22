Кокорин Капитон Сергеев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кокорин Сергей Иванов
Мать: Кокорина Фекла Никитина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кокорина Алефтина Варвара Капитонова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кокорина Федосья Капитонова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кокорина Домна Капитонова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кокорина Маремьяна Капитонова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно