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Кокорин Капитон Сергеев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кокорин Сергей Иванов

Мать: Кокорина Фекла Никитина

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кокорина Алефтина Варвара Капитонова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова

Бракосочетание
До 1828

Жена: Кокорина Наталья Михйлова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кокорина Федосья Капитонова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кокорин Давид Капитонов

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кокорина Домна Капитонова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кокорина Маремьяна Капитонова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кокорин Леонид Капитонов

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кокорин Федор Капитонов

Мать ребёнка: Кокорина Наталья Михйлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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