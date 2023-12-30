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Шмегельский Антон Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

14.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмегельская Ганна Антоновна

Мать ребёнка: Котовская Мотря Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмегельская Любовь Антоновна

Мать ребёнка: Котовская Мотря Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмегельская Мария Антоновна

Мать ребёнка: Котовская Мотря Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котовская Мотря Демьяновна

Смерть
14.04.1944

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