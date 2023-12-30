Шмегельский Антон Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смерти14.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмегельская Ганна Антоновна
Мать ребёнка: Котовская Мотря Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмегельская Любовь Антоновна
Мать ребёнка: Котовская Мотря Демьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмегельская Мария Антоновна
Мать ребёнка: Котовская Мотря Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1944