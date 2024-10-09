Русак Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русак Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Должук Стась Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русак Янинка Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русак Яська Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Должук (Русак) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Русак (Скробут) Марьяна

Смерть
Неизвестно

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