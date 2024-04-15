Белокур Кузьма Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
24.01.1851 ст.
Ксения Кузьминична Мастюкова
Рождение ребёнка
06.04.1851 ст.
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Белокур Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
10.03.1854 ст.
Сын: Белокур Кондратий Кузьмич
Мать ребёнка: Белокур Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1906