Белокур Кузьма Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Кузьма Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
24.01.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Кузьминична Мастюкова
Рождение ребёнка
06.04.1851 ст.

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Белокур Татьяна Никитична

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.03.1854 ст.

Сын: Белокур Кондратий Кузьмич

Мать ребёнка: Белокур Татьяна Никитична

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Татьяна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
До 1906
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