Халюшева Шарифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюшева Шарифя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1917

Сын: Халюшев Халил Сайфетдинович

Отец ребёнка: Халюшев Сайфетдин Гафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Бадигель Сайфетдиновна

Отец ребёнка: Халюшев Сайфетдин Гафарович

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халюшева Хадича Сайфетдиновна

Отец ребёнка: Халюшев Сайфетдин Гафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халюшев Сайфетдин Гафарович

Смерть
Неизвестно
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