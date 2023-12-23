Халюшева Шарифя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1917
Сын: Халюшев Халил Сайфетдинович
Отец ребёнка: Халюшев Сайфетдин Гафарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Бадигель Сайфетдиновна
Отец ребёнка: Халюшев Сайфетдин Гафарович
Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халюшева Хадича Сайфетдиновна
Отец ребёнка: Халюшев Сайфетдин Гафарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халюшев Сайфетдин Гафарович
Смерть
Неизвестно