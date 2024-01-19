Хуторной Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуторной Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1994

Отец: Клочков Алексей Александрович

Мать: Клочкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
16.05.2019

Сын: Хуторной Иван Андреевич

Мать ребёнка: Хуторная Ирина

Рождение ребёнка
14.11.2022

Дочь: Хуторная Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Хуторная Ирина

Рождение ребёнка
21.12.2023

Дочь: Хуторная Алена Андреевна

Мать ребёнка: Хуторная Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуторная Ирина

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