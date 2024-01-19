Хуторной Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1994
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1994
Рождение ребёнка
16.05.2019
Мать ребёнка: Хуторная Ирина
Рождение ребёнка
14.11.2022
Дочь: Хуторная Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Хуторная Ирина
Рождение ребёнка
21.12.2023
Дочь: Хуторная Алена Андреевна
Мать ребёнка: Хуторная Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуторная Ирина