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Домрачев Афонасий Кононов

Место рождения

поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Домрачев Конон Данилов

Мать: Домрачева (Рязанцова) Ксения Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачева Неонила Фадеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Домрачев Спиридон Афанасьев

Мать ребёнка: Домрачева Неонила Фадеева

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Домрачев Андреян Афанасьев

Мать ребёнка: Домрачева Неонила Фадеева

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Булатова (Домрачевых) Ульяна (Улита) Афанасьева

Мать ребёнка: Домрачева Неонила Фадеева

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1804
Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

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