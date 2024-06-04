Домрачев Афонасий Кононов
Место рожденияпоч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Домрачев Спиридон Афанасьев
Мать ребёнка: Домрачева Неонила Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Домрачев Андреян Афанасьев
Мать ребёнка: Домрачева Неонила Фадеева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Булатова (Домрачевых) Ульяна (Улита) Афанасьева
Мать ребёнка: Домрачева Неонила Фадеева
Смерть
До 1804