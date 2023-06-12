Ананьева (---) Пелагея (Пелагiя) Иванова (Iоаннова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
До ?.03.1877 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.
Дочь: Любовь Иванова
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ. Иванъ Егоровъ и законная жена его Пелагея Иванова, оба православныя. 56-25-263-73об-74
Рождение ребёнка
23.09.1879 ст.
Сын: Михаилъ Ивановъ
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ и жена его Пелагея Иванова, оба православныя. 56-25-263-111об-112
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.
Сын: Александръ Ивановъ
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Iоаннъ Георгiевъ и законная жена его Пелагея Iоаннова, оба православного вероисповедан... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Iоаннъ Георгiевъ и законная жена его Пелагея Iоаннова, оба православного вероисповедан... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1885 ст.
Дочь: Платонова Прасковья (Параскева) Ивановна (Иоаннова)
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Iоаннъ Георгiевъ и законная жена его Пелагiя Iоаннова, оба православного вероисповедан... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагея Иванова, оба православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова кр. Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Иванова, оба православного вероисповеданiя ... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1891 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1894 ст.
Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ Ананiевъ и законная жена его Пелагiя Иванова, оба православного вероиспов... Показать все
Смерть
Неизвестно