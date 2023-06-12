Ананьева (---) Пелагея (Пелагiя) Иванова (Iоаннова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньева (---) Пелагея (Пелагiя) Иванова (Iоаннова)

Ананьева (---) Пелагея (Пелагiя) Иванова (Iоаннова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1877 ст.

Муж: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.

Дочь: Любовь Иванова

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крнъ. Иванъ Егоровъ и законная жена его Пелагея Иванова, оба православныя. 56-25-263-73об-74
Рождение ребёнка
23.09.1879 ст.

Сын: Михаилъ Ивановъ

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ и жена его Пелагея Иванова, оба православныя. 56-25-263-111об-112
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.

Сын: Александръ Ивановъ

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Iоаннъ Георгiевъ и законная жена его Пелагея Iоаннова, оба православного вероисповедан... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Iоаннъ Георгiевъ и законная жена его Пелагея Iоаннова, оба православного вероисповедан... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1885 ст.

Дочь: Платонова Прасковья (Параскева) Ивановна (Иоаннова)

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Iоаннъ Георгiевъ и законная жена его Пелагiя Iоаннова, оба православного вероисповедан... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1887 ст.

Сын: Ананьевъ Михаилъ Ивановъ

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагея Иванова, оба православного вероиспов... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1889 ст.

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова кр. Иванъ Егоровъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Иванова, оба православного вероисповеданiя ... Показать все
Рождение ребёнка
03.08.1891 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1894 ст.

Сын: Ананьев Александр Иванов

Отец ребёнка: Ананьев Иван Егорович

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ Ананiевъ и законная жена его Пелагiя Иванова, оба православного вероиспов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close