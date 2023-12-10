Мухамадеев Ильмер Мирхатимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадеев Ильмер Мирхатимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1974

Отец: Мухамадеев Мирхатим Сафиевич

Мать: Мухамадеева Рамзия Гимазетдиновна

Рождение ребёнка
22.03.1999

Сын: Мухамадеев Ильнар Ильмерович

Мать ребёнка: Мухамадеева Вероника Рашитовна

Рождение ребёнка
27.10.2004

Дочь: Мухамадеева Аделина Ильмеровна

Мать ребёнка: Мухамадеева Вероника Рашитовна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.2010

Дочь: Мухамадеева Лилиана Ильмеровна

Мать ребёнка: Мухамадеева Вероника Рашитовна

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