Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1987

Отец: Абдуллаев Абдурашид Сиддикович

Мать: Абдуллаева (Абдулхаева) Мамурахон Абдусаломовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Олимжон Хикматуллаевич

Рождение ребёнка
28.05.2010

Сын: Хикматуллаев Ойбек Олимжон угли

Отец ребёнка: Ураков Олимжон Хикматуллаевич

Рождение ребёнка
08.09.2012

Сын: Ураков Амирхон Олимжон угли

Отец ребёнка: Ураков Олимжон Хикматуллаевич

Рождение ребёнка
?.09.2015

Дочь: Уракова Бибисолиха Олимжон угли

Отец ребёнка: Ураков Олимжон Хикматуллаевич

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