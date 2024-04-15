Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.2010
Сын: Хикматуллаев Ойбек Олимжон угли
Отец ребёнка: Ураков Олимжон Хикматуллаевич
Рождение ребёнка
08.09.2012
Сын: Ураков Амирхон Олимжон угли
Отец ребёнка: Ураков Олимжон Хикматуллаевич
Рождение ребёнка
?.09.2015
Дочь: Уракова Бибисолиха Олимжон угли
Отец ребёнка: Ураков Олимжон Хикматуллаевич