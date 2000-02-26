Шелепень Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепень Александр Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1932

Дата смерти

26.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
26.02.2000
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