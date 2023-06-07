Устин Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Назар
Мать: Жена Назара
Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Леонтий Устинов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Смерть
Неизвестно