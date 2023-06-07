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Устин Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1695 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Назар

Мать: Жена Назара

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Леонтий Устинов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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