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Сафонов Тимофей Ефимович

Место рождения

Калужская губерния, Медынский уезд, д. Еремеевская

Дата рождения

21.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1880

Отец: Сафонов Ефим Филиппович

Мать: Сафонова Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Анастасия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1901

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1902

Сын: Сафонов Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: (Сафонова) Анисья Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
18.07.1906

Сын: Сафонов Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
11.11.1910

Сын: Сафонов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Сафонов Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: (Сафонова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сафонов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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