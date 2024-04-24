Сафонов Тимофей Ефимович
Место рожденияКалужская губерния, Медынский уезд, д. Еремеевская
Дата рождения21.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1880
Отец: Сафонов Ефим Филиппович
Мать: Сафонова Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1901
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1902
Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: (Сафонова) Анисья Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
18.07.1906
Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
11.11.1910
Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Сафонов Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: (Сафонова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сафонов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сафонова Анастасия Семеновна
Смерть
Неизвестно