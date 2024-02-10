Стефанида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Мать: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Толубаев Осип Фомич
Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Толубаева Марья
Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно