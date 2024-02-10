Стефанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: Афимья Васильевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Толубаев Поликарп Фомич

Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович

Терновое, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Толубаев Осип Фомич

Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Толубаев Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Толубаев Василий Фомич

Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович

Терновое, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Толубаева Марья

Отец ребёнка: Тулубаев Фома Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулубаев Фома Федорович

Смерть
Неизвестно
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