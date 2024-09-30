Кяйвяряйнен (Хирвонен) Вальборга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Хирвонен) Вальборга Петровна

Место рождения

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.02.1882

Дата смерти

12.06.1926

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1882

Отец: Хирвонен Петр Михайлович

Мать: Хирвонен (Хямяляйнен) Мария Генриховна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Кяйвяряйнен Генрих Павлович

Рождение ребёнка
01.05.1905

Сын: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Кяйвяряйнен Иван Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: (Кяйвяряйнен) Мария Генриховна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1912

Сын: Кяйвяряйнен Вяйнё Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Кяйвяряйнен Вяйнё Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1916

Сын: Кяйвяряйнен Андрей Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
12.06.1926

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