Кяйвяряйнен (Хирвонен) Вальборга Петровна
Место рождения
Дата рождения28.02.1882
Дата смерти12.06.1926
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1882
Бракосочетание
30.01.1905
Рождение ребёнка
01.05.1905
Сын: Кяйвяряйнен Петр Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович
Рождение ребёнка
15.11.1907
Сын: Кяйвяряйнен Иван Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: (Кяйвяряйнен) Мария Генриховна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович
Рождение ребёнка
21.09.1912
Сын: Кяйвяряйнен Вяйнё Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович
Рождение ребёнка
24.01.1914
Сын: Кяйвяряйнен Вяйнё Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович
Рождение ребёнка
25.05.1916
Сын: Кяйвяряйнен Андрей Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Павлович
Смерть
12.06.1926