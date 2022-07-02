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Алексей Васильевич

Место рождения

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Между 1795 и 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1802 ст.

Отец: Василий Прохорович

Мать: Пелагея Тихоновна

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Настасья

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.09.1822 ст.

Дочь: Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: Настасья

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.02.1825 ст.

Сын: Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Настасья

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.05.1826 ст.

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Настасья

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.11.1829 ст.

Сын: Платон Алексеевич

Мать ребёнка: Настасья

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Арина Алексеевна

Мать ребёнка: Настасья

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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