Портной Рувим Шлёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Портной Шлёма
Мать: Портная Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портной Борис
Мать ребёнка: Портная Стыся Шаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Портная Стыся Шаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портной Александр
Мать ребёнка: Портная Стыся Шаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портная Стыся Шаевна
Смерть
?.04.1944
Причина смерти: На войне