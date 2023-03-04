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Портной Рувим Шлёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Портной Шлёма

Мать: Портная Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портной Борис

Мать ребёнка: Портная Стыся Шаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Портная Стыся Шаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портной Александр

Мать ребёнка: Портная Стыся Шаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портная Стыся Шаевна

Смерть
?.04.1944
Причина смерти: На войне
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