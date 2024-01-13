(Kochikyan-Кочикьян) Анник Мелконовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kochikyan-Кочикьян) Анник Мелконовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Майран Ованесовна

Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Kochikyan-Кочикьян Сетрак Ованесович

Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Kochikyan-Кочикьян Ехише Ованесович

Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочикьян Макар

Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович

Крым, Керчь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьян Заруги Ованесовна

Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович

Смерть
1941
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