(Kochikyan-Кочикьян) Анник Мелконовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Майран Ованесовна
Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Kochikyan-Кочикьян Сетрак Ованесович
Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Kochikyan-Кочикьян Ехише Ованесович
Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочикьян Макар
Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович
Крым, Керчь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьян Заруги Ованесовна
Отец ребёнка: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович
Смерть
1941