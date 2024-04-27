Шустер Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустер Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Шустер (Душкина) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустер Геннадий Геннадьевич
Мать ребёнка: Шустер (Душкина) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустер Григорий Геннадьевич
Мать ребёнка: Шустер (Душкина) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустер (Душкина) Людмила
Смерть
Неизвестно