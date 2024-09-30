Попова Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Екатерина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.06.1817 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Попов Стефан Карпов

Отец ребёнка: Попов Карп Марков

Рождение ребёнка
1805

Сын: Попов Василий Карпов

Отец ребёнка: Попов Карп Марков

Рождение ребёнка
1809

Сын: Попов Евфимий Карпов

Отец ребёнка: Попов Карп Марков

Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Симеон Карпов

Отец ребёнка: Попов Карп Марков

Смерть
18.06.1817 ст.
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область
От чахотки

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