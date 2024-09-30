Попова Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.06.1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Попов Стефан Карпов
Отец ребёнка: Попов Карп Марков
Рождение ребёнка
1805
Сын: Попов Василий Карпов
Отец ребёнка: Попов Карп Марков
Рождение ребёнка
1809
Сын: Попов Евфимий Карпов
Отец ребёнка: Попов Карп Марков
Рождение ребёнка
1815
Сын: Попов Симеон Карпов
Отец ребёнка: Попов Карп Марков
Смерть
18.06.1817 ст.
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область
От чахотки