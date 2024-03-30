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Максимов Александр Федорович
Максимов Александр Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1961
Пол
Мужской
Отец
Максимов Федор Максимович
1933 г.р.
Мать
Тихонова Татьяна Алексеевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1961
Отец:
Максимов Федор Максимович
Мать:
Тихонова Татьяна Алексеевна
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