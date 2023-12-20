Судаков Владимир Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960
Отец: Судаков Виталий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Судаков) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Судакова (Шпехт) Наталья Климентьевна
Рождение ребёнка
22.12.1984
Сын: Судаков Сергей
Мать ребёнка: Судакова (Шпехт) Наталья Климентьевна
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область