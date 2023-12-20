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Судаков Владимир Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960

Отец: Судаков Виталий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Судаков) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Судакова (Шпехт) Наталья Климентьевна

Рождение ребёнка
22.12.1984

Сын: Судаков Сергей

Мать ребёнка: Судакова (Шпехт) Наталья Климентьевна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область

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