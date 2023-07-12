Селезнев Дмитрий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Дмитрий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Селезнев Василий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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