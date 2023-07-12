Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Селезнев Дмитрий Данилович
Селезнев Дмитрий Данилович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Василий
До 1895 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец:
Селезнев Василий
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия