Болотинская Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотинская Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные 1809 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/387560
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Болтинский Иван Федоров

Отец ребёнка: Болтинский Федор Вавилов

Исповедные 1822 https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/395079
Смерть
Неизвестно

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