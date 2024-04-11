Горенкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоренкин Григорий

Горенкин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпилевая (Бурдаева) Маруся Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдаева (Горенкина) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горенкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горенкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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