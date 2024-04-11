Горенкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шпилевая (Бурдаева) Маруся Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдаева (Горенкина) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горенкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горенкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно