Шкурская Марья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурский Алексей Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кендыш (Шкурская) Клавдия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Шкурская) Зоя Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семиглазова (Шкурская) Раиса Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабич (Шкурская) Нина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубок (Шкурская) Лидия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородько (Шкурская) Софья Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.07.1931
Дочь: Дудко (Шкурская) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Шкурский Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно