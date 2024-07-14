Шкурская Марья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкурская Марья Ивановна

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Место рождения

Углы, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Углы, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкурский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурский Алексей Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кендыш (Шкурская) Клавдия Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Шкурская) Зоя Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семиглазова (Шкурская) Раиса Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабич (Шкурская) Нина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубок (Шкурская) Лидия Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородько (Шкурская) Софья Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.07.1931

Дочь: Дудко (Шкурская) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Шкурский Степан Васильевич

Углы, Копыльский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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