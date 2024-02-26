Егор Крисанов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиОколо 1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Крисанф Семенов (Ич)
Мать: Татьяна Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Платон Егоров (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Марфа Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Катерина Семенова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Семенова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1742