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Егор Крисанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Около 1742

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1746 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Крисанф Семенов (Ич)

Мать: Татьяна Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Платон Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Марфа Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Катерина Семенова (Вна)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Семенова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1742
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