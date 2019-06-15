Иванова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1976
Дата смерти15.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
20.?.1980
Дочь: Попова Полина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.06.2019