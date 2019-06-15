Иванова Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Светлана Александровна

Иванова Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1976

Дата смерти

15.06.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
20.?.1980

Дочь: Попова Полина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.06.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.