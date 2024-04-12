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Феодоръ Михайловъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

06.06.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1901 ст.

Отец: Михаил Степанов (Стефанов)

Мать: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Запасный крнъ Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева оба православного вероисповеданiя 56-25-221... Показать все
Крещение
07.06.1901 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Сынъ ихъ Павелъ Михайловъ 56-25-221-4об-5
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