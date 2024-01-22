Фаина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1881 ст.
Муж: не указан
Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Фаина Петрова из Чебоксарского уезда деревни Лягушкиной казенного крестьянина Петра Стефанова дочь
Смерть
Неизвестно