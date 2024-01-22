Фаина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1881 ст.

Муж: не указан

Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Фаина Петрова из Чебоксарского уезда деревни Лягушкиной казенного крестьянина Петра Стефанова дочь
Смерть
Неизвестно

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