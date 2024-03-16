Неяглова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неяглова Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неяглов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Неяглов Николай Иванович

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Неяглов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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