Неяглова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неяглов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Неяглов Николай Иванович
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1930
Смерть
Неизвестно