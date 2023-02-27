(Рогозина) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Тихон
Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рогозин Федот
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Савостьян
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Макар
Отец ребёнка: Рогозин Тихон
Смерть
Неизвестно