Зайченко Евдоким Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайченко Таисия Евдокимовна
Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайченко Виктор Евдокимов
Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайченко Владимир Евдокимов
Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна
Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно