Зайченко Евдоким Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайченко Евдоким Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайченко Таисия Евдокимовна

Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайченко Виктор Евдокимов

Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайченко Владимир Евдокимов

Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайченко Федор Евдокимов

Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна

Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Зайченко Просковья Степановна

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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