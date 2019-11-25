Иванова (Иванова (Троценко)) Пелагея Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова (Троценко)) Пелагея Демьяновна

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Место рождения

ст. Темиргорьевская, Краснодарского края

Дата рождения

06.09.1925

Дата смерти

25.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1925

Отец: Троценко Демьян Николаевич

Мать: Дарья Ивановна

ст. Темиргорьевская, Краснодарского края
Рождение ребёнка
09.05.1947

Сын: Иванов Борис Романович

Отец ребёнка: Иванов Роман Елисеевич

г. Майкоп, Краснодарского края
Рождение ребёнка
04.09.1949

Сын: Иванов Петр Романович

Отец ребёнка: Иванов Роман Елисеевич

г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
07.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Роман Елисеевич

г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
18.02.1957

Дочь: Лунева Анна Романовна

Отец ребёнка: Иванов Роман Елисеевич

г. Белореченск, Краснодарского края
Развод
Неизвестно

Муж: Иванов Роман Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Роман Елисеевич

г. Майкоп, Краснодарского края
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
г. Краснодар
Смерть
25.11.2019
Краснодар
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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