Иванова (Иванова (Троценко)) Пелагея Демьяновна
Место рожденияст. Темиргорьевская, Краснодарского края
Дата рождения06.09.1925
Дата смерти25.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1925
Отец: Троценко Демьян Николаевич
Мать: Дарья Ивановна
ст. Темиргорьевская, Краснодарского края
Рождение ребёнка
09.05.1947
Отец ребёнка: Иванов Роман Елисеевич
г. Майкоп, Краснодарского края
Рождение ребёнка
04.09.1949
Отец ребёнка: Иванов Роман Елисеевич
г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
07.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Роман Елисеевич
г. Белореченск, Краснодарского края
Рождение ребёнка
18.02.1957
Дочь: Лунева Анна Романовна
Отец ребёнка: Иванов Роман Елисеевич
г. Белореченск, Краснодарского края
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
г. Майкоп, Краснодарского края
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
г. Краснодар
Смерть
25.11.2019
Краснодар
Причина смерти: Естественная смерть/старость